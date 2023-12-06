В России захотели расширить отсрочку от армии для одной категории граждан

Минцифры проработает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от армии

Минцифры прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, которые могут рассчитывать на отсрочку от срочной службы в армии. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его цитирует ТАСС.

«Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан [из IT-cферы], для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», — сказал он.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство предлагает увеличить до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний на фоне повышения призывного возраста. Сейчас отсрочка предоставляется IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.