Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 6 декабря 2023Россия

В России захотели расширить отсрочку от армии для одной категории граждан

Минцифры проработает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от армии

Фото: Goran Ivos / Unsplash

Минцифры прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, которые могут рассчитывать на отсрочку от срочной службы в армии. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его цитирует ТАСС.

«Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан [из IT-cферы], для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», — сказал он.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство предлагает увеличить до 30 лет возраст отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний на фоне повышения призывного возраста. Сейчас отсрочка предоставляется IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      В Европе не договорились об использовании доходов от замороженных активов России

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости