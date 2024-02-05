Раскрыта связь задержанного в Грузии перевозчика взрывчатки с силовиками Украины

Ветеран «Альфы»: задержанные в Грузии пользовались маршрутом для теракта в Крыму

Задержанный в Грузии перевозчик взрывчатки использовал тот же маршрут, что и при подготовке теракта на Крымском мосту осенью 2022 года. Об этом в понедельник, 5 февраля, со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова сообщает РИА Новости.

По словам Гончарова, вскрытый грузинскими силовиками маршрут идентичен тому, по которому в Крым доставили взрывчатку в 2022 году. Ветеран «Альфы» полагает, что силовики Украины опираются на собственную агентуру в сопредельных с Россией государствах.

Ранее в Грузии был задержан груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 12 единиц взрывных устройств, которые были замаскированы под аккумуляторы для электромобиля и начинены взрывчатым веществом C4.