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14:51, 5 февраля 2024Бывший СССР

Предсказана реакция Грузии на найденную в стране украинскую взрывчатку

Политолог Коньков: перехват взрывчатки может изменить отношения Киева и Тбилиси

Кадр: Служба государственной безопасности Грузии

Перехват в Грузии взрывчатки, отправленной из Одессы в Воронеж, может повлиять на отношения Тбилиси и Киева, предсказал кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Своим прогнозом политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Отношения Грузии и Украины носят нестабильный характер в последние годы. Сегодня Грузия находится меж двух огней. С одной стороны, ее подталкивают к антироссийским действиям Запад в целом и Украина как таран западной политики. С другой стороны, в Грузии активно в последние годы проросли национальные интересы и понимание ценности своей внутриполитической стабильности и стабильности отношений с соседями», — рассказал Коньков.

По словам политолога, сегодня власти Грузии активно занимаются предотвращением использования территории страны в преступных целях.

«Что касается грузино-украинских отношений, возможно, здесь будут звучать провокационные высказывания из Киева, но я не думаю, что они скажутся каким-либо реальным образом», — заключил он.

Днем 5 февраля в Грузии был задержан груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 12 единиц взрывных устройств, которые были замаскированы под аккумуляторы для электромобиля и начинены взрывчатым веществом C4.

Взрывчатка была привезена из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. 19 января она прибыла в Грузию через КПП Сарпи на принадлежащем гражданину Украины минивэне. Преступники планировали переправить груз через КПП Дарьял в Воронеж.

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      Алена Шевченко
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