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14:34, 5 февраля 2024Экономика

Объем ликвидной части ФНБ сократился

Минфин: объем ликвидной части ФНБ в январе сократился почти на миллиард долларов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По состоянию на 1 февраля 2024 года объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 4,9 триллиона рублей, или 54,96 миллиарда долларов, что составляет 2,7 процента от прогнозного ВВП на 2024 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Месяц назад стоимость ликвидной части составляла 5,01 триллиона рублей, или 55,88 миллиарда долларов (3,3 процента от прогноза по ВВП на 2023 года). Таким образом, в рублевом выражении за январь объем ФНБ сократился почти на триллион, а в долларовом — почти на миллиард.

С начала 2024 года единственной иностранной валютой на счетах ФНБ остались китайские юани, поскольку остатки евро были потрачены в декабре. Их объем за месяц незначительно вырос — с 227,3 миллиарда до 227,5 миллиарда. Объем золота не изменился — 358,96 тонны, а рублей стало на 1,6 миллиарда меньше — 294,8 миллиона.

Год назад на счетах фонда находились 10,4 миллиарда евро, 307,5 миллиарда юаней, 551,3 тонны золота в обезличенной форме и 530 миллионов рублей. Объем ликвидной части составлял 6,3 триллиона рублей, или 91 миллиард долларов.

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      Платон Щукин
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