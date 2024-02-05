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18:21, 5 февраля 2024Мир

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Миссия при ООН: Россия запросила заседание СБ ООН из-за удара по Лисичанску

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску, оно состоится 6 февраля. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале в Telegram.

«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 6 февраля», — отметил дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску. Он подчеркнул, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и они должны немедленно прекратиться. Гутерриш напомнил, что подобные действия противоречат международному праву.

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