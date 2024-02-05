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17:24, 5 февраля 2024Мир

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Генсек ООН Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску и заявил, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска», — сказано в сообщении.

Дюжаррик напомнил, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом. Представитель Кремля подчеркнул, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.

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      Анастасия Яланская
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