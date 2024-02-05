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12:22, 5 февраля 2024Россия

В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

Пресс-секретарь Кремля Песков назвал чудовищным терактом удар ВСУ по Лисичанску

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску является чудовищным терактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта», — сказал он.

По его мнению, никак по-другому эти удары назвать нельзя. Представитель Кремля также подчеркнул, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.

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3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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