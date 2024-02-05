Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

В 2023 году россияне тратили на покупку недвижимости в ОАЭ в среднем $570 тысяч

Россияне в 2023 году в среднем тратили на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 570 тысяч долларов (51,7 миллиона рублей). Об этом говорится в обзоре «Инвестиции в недвижимость арабских стран» аналитиков Russia Sotheby’s International Realty (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2023 году 95 процентов россиян приобретали недвижимость в этой стране с инвестиционными целями, однако тренд изменился к концу года — теперь инвесторы предпочитают покупать недвижимость для собственного проживания. Сумма в 570 тысяч долларов лишь немного превышает минимальный порог инвестиций в недвижимость, необходимый для получения «золотой визы».

Дубай остается самым популярным направлением Ближнего Востока. Чаще всего в недвижимость там инвестируют россияне из регионов (58 процентов), москвичи (22 процентов) и российские эмигранты, постоянно проживающие в Европе (20 процентов), отметила руководитель Департамента Ближнего Востока Russia Sotheby’s International Realty Александра Калчева.

Эксперты также зафиксировали рост интереса к недвижимости в Абу-Даби и Рас-аль-Хайме — количество сделок за прошлый год в этих эмиратах увеличилось на 82 и 41 процентов соответственно. На рынке недвижимости появились этого сегмента и новые игроки — Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Эксперты считают, что в дальнейшем спрос на недвижимость на Ближнем Востоке продолжит рост. Также на него положительно повлияет упрощение визового режима, которое приведет к росту туристического потока и повышению арендных ставок.

Ранее стало известно, что концу 2023 года сократилась доля россиян, приобретающих жилье в Дубае. По итогам года они заняли третье место среди нерезидентов, приобретающих недвижимость, уступив представителям Индии и Великобритании.