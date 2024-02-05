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18:52, 5 февраля 2024Силовые структуры

Россияне напали на полицейских и отобрали табельное оружие

В Кузбассе у полицейского отняли табельный пистолет, угрожая оружием

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кемеровской области двух россиян задержали за покушение на жизнь полицейского. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 3 февраля на одной из улиц Киселевска силовики остановили автомобиль под управлением пьяного 34-летнего местного жителя, который, как оказалось, был лишен прав. На выручку нарушителю прибыли его друзья, а 28-летний мужчина приставил к груди офицера оружие и похитил из кобуры табельный пистолет. Затем он подошел к своей машине, достал обрез и выстрелил в сторону полицейских, выкрикивая угрозы.

За счет работы сотрудников СКР, ФСБ и ГУ МВД России по Кемеровской области в кратчайшие сроки всех участников события установили.

29 января сообщалось, что мужчина с криками в поддержку Украины напал на полицейских в центре Москвы.

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      Владимир Седов
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