Россияне потребовали закрыть бар после видео секса с пьяной гостьей на столе

Новосибирцы потребовали закрыть Nebar после видео с сексом сотрудника на столе

Жители Новосибирска потребовали закрыть бар Nebar после видео с сексом бармена с пьяной гостьей на столе. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Накануне по соцсетям разошелся видеоролик, на котором сотрудник совокупился с лежащей на барной стойке россиянкой. Пользователи также заметили, что в заведении в этот момент было полно посетителей, некоторые из них разгуливали без штанов.

В том же заведении камеры видеонаблюдения зафиксировали секс гостей в кабинке туалета. Горожане уже призвали работников правоохранительных органов начать проверку и закрыть Nebar.

Заведение, где были сняты скандальные кадры, постоянно проводит подобные вечеринки, выяснил РЕН ТВ. К примеру, в честь Дня влюбленных там планировали мероприятие под названием «Любовь и позы», а ко Дню защитника Отечества в Nebar наметили серию вечеринок «Жоские дни».

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара упала с 11-го этажа во время секс-вечеринки свингеров.

Предположительно, 41-летней женщине не понравилась смена партнера и она вышла в подъезд, упав с лестничной клетки. Прибывшим медикам спасти россиянку не удалось.