Россиянка упала с 11 этажа во время секс-вечеринки свингеров

В Краснодаре женщина упала с 11 этажа во время вечеринки свингеров

В Краснодаре местная жительница упала с 11 этажа во время секс-вечеринки свингеров. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Две пары россиян собрались в квартире на улице Чехова. Вечеринка сопровождалась наркотиками и алкоголем. Как пишет издание, 41-летней женщине не понравилась смена партнера, и она вышла в подъезд, упав с лестничной клетки.

По информации канала, спасти россиянку не удалось. В причинах произошедшего разбирается полиция.

Ранее в Кудрово Ленинградской области под окнами 16-этажки нашли 11 летнюю школьницу. С травмами девочку доставили в реанимационное отделение. Как стало известно, пострадавшая живет вдвоем с матерью. Сообщается, что до произошедшего девочка не хотела идти на уроки, особенно на физкультуру.