Российская пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию

В Ленобласти пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию

Во Всеволожском районе Ленинградской области пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, бригада медиков забрала 11-летнюю школьницу от дома в Кудрово. Ее нашли под окнами 16-этажки. С травмами ее доставили в реанимационное отделение.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что пострадавшая живет с матерью. До инцидента девочка не хотела идти на уроки, в особенности на физкультуру.

Сейчас следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае школьница решила сбежать из дома, так как захотела выйти замуж за жениха, с которым познакомилась в социальных сетях. Сотрудники полиции вычислили, где находится девочка, и привезли ее домой. Школьница уже раскаялась в своем поступке.