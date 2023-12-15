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15:10, 15 декабря 2023Россия

Российская пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию

В Ленобласти пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области пятиклассница отказалась посещать уроки и попала в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, бригада медиков забрала 11-летнюю школьницу от дома в Кудрово. Ее нашли под окнами 16-этажки. С травмами ее доставили в реанимационное отделение.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что пострадавшая живет с матерью. До инцидента девочка не хотела идти на уроки, в особенности на физкультуру.

Сейчас следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае школьница решила сбежать из дома, так как захотела выйти замуж за жениха, с которым познакомилась в социальных сетях. Сотрудники полиции вычислили, где находится девочка, и привезли ее домой. Школьница уже раскаялась в своем поступке.

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      Анна Щербакова
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