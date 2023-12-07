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07:54, 7 декабря 2023Россия

Решившую выйти замуж российскую школьницу нашли в 350 километрах от дома

На Ставрополье школьница сбежала ради женитьбы и проехала более 350 километров

Фото: Unsplash

В Ставропольском крае школьница решила сбежать из дома, так как захотела выйти замуж за жениха, с которым познакомилась в социальных сетях. Об этом сообщает KP.RU.

Ее избранник находился в Калмыкии — более чем в 350 километрах от села Кочубеевское в Ставропольском крае, следует из данных карт. 14-летняя девушка преодолела такое расстояние и добралась до избранника.

Школьница не отвечала на звонки родственников. До нее смогла дозвониться лишь мать — тогда дочка сказала ей, что с ней все в порядке и что она собирается выйти замуж.

Сотрудники полиции вычислили, где находится девочка, и привезли ее домой. Школьница уже раскаялась в своем поступке. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Воронеже — почти в тысяче километрах от дома — нашли живой школьницу, которая пропала в Краснодаре. 17-летняя девушка находилась в Воронеже у знакомого и ушла из дома по своей инициативе. Ее жизни ничего не угрожает. Согласно данным карт, расстояние от Краснодара до Воронежа составляет 837 километров.

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      Анастасия Шейкина
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