Россиянин проник в квартиру соседки и избил ее собаку из-за постоянного лая

В Москве задержали жителя, проникшего в дом соседки и избившего собаку из-за лая

Полицейские Москвы задержали местного жителя, который проник в квартиру соседки и избил ее собаку, устав от постоянного лая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что в какой-то момент устал от лая животного, выбил дверь соседской квартиры на улице Шолохова и нанес джек-рассел-терьеру множественные удары. После этого он, испугавшись последствий, отнес собаку в другой подъезд, где ее нашла девушка и отнесла в ветеринарную клинику.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Суд отправил его под домашний арест. Сейчас судебно-медицинская экспертиза устанавливает тяжесть вреда здоровью, причиненного животному.

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