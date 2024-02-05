Россиянка избила мальчика в лифте и попала на видео

В Краснодаре женщина избила мальчика в лифте и попала на видео

В Краснодаре женщина избила мальчика в лифте. Снятую камерой наблюдения видеозапись опубликовал Telegram-канал городского главка МВД России.

На кадрах видно, как россиянка наотмашь бьет мальчика по голове сразу после того, как двери лифта закрываются. Затем она рукой и ногой наносит ему еще серию ударов. Ребенок в это время не оказывает сопротивления и прикрывает голову руками.

В полиции пообещали установить личность женщины и выяснить мотив ее поступка.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил знакомого в лифте. Полицейским он пояснил, что перед этим поссорился с соседом. До этого мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.