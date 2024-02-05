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07:33, 5 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала на Бали и описала остров фразой «в раю есть свои условия»

Фото: Nyoman Hendra Wibowo / Antara Foto / Reuters

Россиянка побывала на индонезийском острове Бали и описала его фразой «в раю есть свои условия». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница по имени Елена провела на Бали полтора года, выбрав местом для жизни район Чангу, где в основном живут серферы. По ее словам, удобство и комфорт на острове оставляют желать лучшего, а при «достаточно плохом сервисе придется достаточно много платить». «За все. За жилье и даже за фрукты. И особенно за медицинские услуги», — пожаловалась автор публикации.

При этом она заметила, что Индонезия дарит приезжим уникальные впечатления благодаря красивой природе: вулканам и песчаным пляжам. «На Бали широко распространен английский язык: на нем говорят много эмигрантов, большинство местных жителей также свободно им владеют», — назвала она плюс жизни в стране. Еще одним достоинством популярного острова она посчитала круглогодичное лето.

К минусам россиянка отнесла сложности с оформлением визы и движением на дорогах. «За этим стоит обращаться только к проверенному посреднику. Нет общественного транспорта, а с передвижением на машине бывает довольно сложно», — поделилась она.

Ранее туристка, отдыхающая на Бали, сняла на видео нашествие пауков между районом Убуд и горой Батур. На видеокадрах видно, что паутина окружает частные дома и простирается вдоль обочины дороги на расстояние около 20 метров.

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      Зарина Дзагоева
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