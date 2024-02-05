Россиянке с сердечным приступом 6 часов не могли помочь из-за нечищеной дороги

В Соловьево женщину с сердечным приступом 6 часов не могли доставить в больницу

В деревне Соловьево Нижегородской области 60-летнюю женщину с сердечным приступом шесть часов не могли доставить в больницу из-за нечищеной дороги. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, россиянка почувствовала недомогание накануне. Врачи неотложки диагностировали инфаркт, погрузили ее в машину, однако сразу оказать помощь не смогли. Их автомобиль увяз в снежной каше. К месту был вызван второй экипаж, но застрял и он. Затем приехал пожарный «Урал» и точно так же не выбрался.

Все это время состояние жительницы Нижегородской области стабилизировали в карете скорой. Через несколько часов администрация Володарского района прислала снегоуборочный трактор, который в деревне не видели с начала зимы. Он вывел колонну из плена и уехал, оставив после себя огромные колеи.

Местные жители признались, что не раз обращались в прокуратуру из-за плохой уборки дорог, но результатов это не принесло.

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