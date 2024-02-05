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05:30, 5 февраля 2024Путешествия

Российская туристка предпочла Анапу Египту и поделилась впечатлениями от поездки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская туристка отправилась на отдых в Анапу вместе с мужем и ребенком и поделилась впечатлениями от поездки. О путешествии она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала по имени Анна отметила, что изначально семья планировала отправиться за границу и остановила выбор на Египте. Однако, начитавшись отрицательных отзывов, они предпочли отдохнуть в России. «В Египте мы до этого ни разу не были, но наслышаны, что там даже с отелем пять звезд можно так попасть, что проклянешь все на свете», — объяснила она.

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По словам россиянки, в Анапе их выбор пал на гостиницу Sunparco Hotel Ultra all inclusive, номер в котором на троих обошелся им в 9 тысяч рублей в сутки. При этом в сумму было включено полноценное питание. «Отель понравился: в номерах просторно и светло, есть балкон. Уборка ежедневно, питание отличное — как основное в ресторане, так и между основными приемами пищи», — заметила автор.

Несмотря на невозможность купаться в море, туристы остались довольны поездкой. «Мы ходили в спа и купались в бассейне. У нас в Москве в ноябре холодно и мерзко, а в Анапе солнце и днем до 15. Просто сказка!» — заключила Анна.

Ранее другая россиянка побывала в Сочи в ноябре и рассказала, чем отдых на южном курорте ее разочаровал. По словам туристки, в первый день она «ходила в тоске и рыдала».

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      Зарина Дзагоева
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