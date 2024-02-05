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13:17, 5 февраля 2024Россия

Российские военные сорвали девять попыток ротации ВСУ

МО: российские военные на донецком направлении сорвали 9 попыток ротации ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные на донецком направлении сорвали девять попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, его заявление приводится в Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

Согласно докладу Гордеева, ВСУ пытались провести ротацию на передовых позициях в районе населенных пунктов Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское и Равнополь.

Кроме того, российские военные нанесли удар по опорным пунктам нескольких соединений ВСУ — 72-й механизированной бригады и 1-й бригады президента Украины.

Ранее российским войскам удалось выбить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. С этого направления украинские военные часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

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      Марк Леонов
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