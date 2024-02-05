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09:23, 5 февраля 2024Путешествия

Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

«112»: самолет «Авроры» приготовился сесть в Хабаровске из-за лопнувшего стекла

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» приготовился экстренно сесть в российском городе из-за возникшей неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, воздушное судно следовало из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Согласно онлайн-табло российского перевозчика, вылет состоялся 5 февраля в 14:20 по местному времени (7:20 мск).

После взлета у лайнера лопнуло лобовое стекло. Пилоты решили вернуться в аэропорт Хабаровска и запросили аварийной посадки. Как пишет канал, на борту находятся 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

Сейчас прибытие рейса в Николаевск-на-Амуре задерживается до 19:00 (12:00 мск).

Госдума готовит поправки в Воздушный кодекс, по которым российским авиакомпаниям запретят рассаживать членов одной семьи в салоне самолета. Законопроект находится на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами.

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      Мария Борисова
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