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15:05, 5 февраля 2024Бывший СССР

СБУ возбудила дело в отношении российского генерала

СБУ возбудила дело в отношении командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)
Яков Резанцев

Яков Резанцев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении командующего 49-й армией Южного военного округа (ЮВО) России генерала Якова Резанцева. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева — командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа», — говорится в сообщении СБУ.

Дело в отношении генерала, руководившего взятием под контроль Херсонской области Вооруженными силами России, возбуждено по статье «Ведение агрессивной войны» Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на Украине заочно проведут суд над спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым.

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      Александр Курбатов
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