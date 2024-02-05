СБУ возбудила дело в отношении российского генерала

СБУ возбудила дело в отношении командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении командующего 49-й армией Южного военного округа (ЮВО) России генерала Якова Резанцева. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева — командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа», — говорится в сообщении СБУ.

Дело в отношении генерала, руководившего взятием под контроль Херсонской области Вооруженными силами России, возбуждено по статье «Ведение агрессивной войны» Уголовного кодекса Украины.

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