На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни

СБУ передала в суд дело против спикера парламента Чечни Даудова

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и передала в суд, который пройдет заочно, дело против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным спецслужбы, Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также оправдании российской спецоперации.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения заместителю главы правительства Крыма Елене Романовской. Ей вменяют принудительное вовлечение школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».