Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни

СБУ передала в суд дело против спикера парламента Чечни Даудова

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование и передала в суд, который пройдет заочно, дело против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным спецслужбы, Даудова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также оправдании российской спецоперации.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения заместителю главы правительства Крыма Елене Романовской. Ей вменяют принудительное вовлечение школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде

      Очевидцы рассказали о вылетавших с мест пассажирах подъемника в Подмосковье

      Домашний кот спас пса от койотов

      Россиян предостерегли от покупки авто за счет маткапитала

      Суд арестовал замминистра российского региона за взятку в 150 миллионов рублей

      Китайский космический грузовик свели с орбиты

      Инструктор ВСУ раскрыл секрет безопасного похода в туалет на передовой

      На Украине пройдет заочный суд над спикером парламента Чечни

      Швейцария рассмотрит снятие санкций с России в случае переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше