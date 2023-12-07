На Украине заочно предъявили обвинения крымскому чиновнику

СБУ заочно предъявила обвинения замглавы правительства Крыма Романовской

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю главы правительства Крыма Елене Романовской. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Романовская возглавляет министерство социальной защиты Крыма. До присоединения полуострова к России она работала в аппарате Верховного Совета республики, а после вошла в состав правительства.

Как утверждают в СБУ, находясь на должности, Романовская выполняет распоряжения о принудительном вовлечении школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В украинском ведомстве полагают, что перед министром поставлена задача вовлечь до конца 2024 года в ряды движения 10 процентов школьников Крыма, в том числе и методами принуждения.

На основании вышеперечисленного следователи СБУ сообщили Романовской о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Чиновнице на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ предъявила обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. Ведомство обвинило российского офицера в нарушении правил ведения войны.