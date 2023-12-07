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14:30, 7 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заочно предъявили обвинения крымскому чиновнику

СБУ заочно предъявила обвинения замглавы правительства Крыма Романовской

Фото: Felipe Dana / AP Photo

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю главы правительства Крыма Елене Романовской. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Романовская возглавляет министерство социальной защиты Крыма. До присоединения полуострова к России она работала в аппарате Верховного Совета республики, а после вошла в состав правительства.

Как утверждают в СБУ, находясь на должности, Романовская выполняет распоряжения о принудительном вовлечении школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В украинском ведомстве полагают, что перед министром поставлена задача вовлечь до конца 2024 года в ряды движения 10 процентов школьников Крыма, в том числе и методами принуждения.

На основании вышеперечисленного следователи СБУ сообщили Романовской о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Чиновнице на Украине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ предъявила обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. Ведомство обвинило российского офицера в нарушении правил ведения войны.

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      Юрий Леонов
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