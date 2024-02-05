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08:31, 5 февраля 2024Забота о себе

Сексолог рассказала об особенностях «итальянской» прелюдии без оргазма

Фото: Adam Winger / Unsplash

Вид прелюдии, названный итальянским словом carezza («карецца»), связан с ласками без оргазма, рассказала сексолог Элис Чайлд. Об особенностях такого вида близости она рассказала в беседе с изданием Metro.

Итальянское слово carezza, по словам Чайлд, означает «ласкать» — этот метод включает в себя концентрацию на массаже, поглаживаниях и ласках эрогенных зон. «Изменение привычных сексуальных сценариев, которые стали предсказуемыми и ориентированными на оргазм, помогает парам оставаться в контакте, а также повышает чувствительность и возбуждение. Метод "карецца" направлен на то, чтобы оргазм перестал быть целью, он фокусируется на наслаждении путешествием, а не на каком-то заранее определенном пункте назначения», — объяснила она.

Чайлд отметила, что стремление непременно испытать оргазм лишает людей удовольствия от секса. Когда человек думает меньше, он может чувствовать больше, а игры с разными чувствами повышают чувствительность и ведут к мощным оргазмам, одновременно поддерживая глубокую связь партнеров, уверена сексолог. «Замедлитесь и осознанно верните свои мысли к осязанию, дыханию, движению, всем пяти чувствам, которые вас заземлят и соединят с партнером», — посоветовала она.

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Практикуя метод «карецца», отметила Чайлд, можно испытать оргазм даже раньше запланированного, потому что оба партнера не испытывают стресс из-за «обязанности» кончить. Она посоветовала во время любовной игры изучать как очевидные эрогенные зоны возлюбленного — перинеум, пупок, шею, поясницу, уши, руки, кончики пальцев и внутренние поверхности бедер, — так и более «нишевые» — кожу головы, участки под коленями, лодыжки, подмышки и запястья. Сексолог также рекомендовала стимулировать как можно больше этих зон руками, ртом и другими участками тела, чтобы лучше изучить партнера.

Ранее 38-летняя американка Тони Лара призналась, что ее сексуальная жизнь стала ярче после отказа от алкоголя. Женщина заявила, что раньше всегда пила спиртные напитки перед свиданиями, потому что очень волновалась при мысли о встрече или интимной близости.

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      Александра Лисица
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