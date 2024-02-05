Сексолог рассказала об особенностях «итальянской» прелюдии без оргазма

Вид прелюдии, названный итальянским словом carezza («карецца»), связан с ласками без оргазма, рассказала сексолог Элис Чайлд. Об особенностях такого вида близости она рассказала в беседе с изданием Metro.

Итальянское слово carezza, по словам Чайлд, означает «ласкать» — этот метод включает в себя концентрацию на массаже, поглаживаниях и ласках эрогенных зон. «Изменение привычных сексуальных сценариев, которые стали предсказуемыми и ориентированными на оргазм, помогает парам оставаться в контакте, а также повышает чувствительность и возбуждение. Метод "карецца" направлен на то, чтобы оргазм перестал быть целью, он фокусируется на наслаждении путешествием, а не на каком-то заранее определенном пункте назначения», — объяснила она.

Чайлд отметила, что стремление непременно испытать оргазм лишает людей удовольствия от секса. Когда человек думает меньше, он может чувствовать больше, а игры с разными чувствами повышают чувствительность и ведут к мощным оргазмам, одновременно поддерживая глубокую связь партнеров, уверена сексолог. «Замедлитесь и осознанно верните свои мысли к осязанию, дыханию, движению, всем пяти чувствам, которые вас заземлят и соединят с партнером», — посоветовала она.

Практикуя метод «карецца», отметила Чайлд, можно испытать оргазм даже раньше запланированного, потому что оба партнера не испытывают стресс из-за «обязанности» кончить. Она посоветовала во время любовной игры изучать как очевидные эрогенные зоны возлюбленного — перинеум, пупок, шею, поясницу, уши, руки, кончики пальцев и внутренние поверхности бедер, — так и более «нишевые» — кожу головы, участки под коленями, лодыжки, подмышки и запястья. Сексолог также рекомендовала стимулировать как можно больше этих зон руками, ртом и другими участками тела, чтобы лучше изучить партнера.

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