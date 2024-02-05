Отставку правительства Казахстана объяснили

Политолог Журавлев объяснил отставку правительства Казахстана реформой

Политолог Дмитрий Журавлев раскрыл смысл отставки правительства Казахстана. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в стране идет административная реформа, снижается роль администрации президента. Президент страны Касым-Жомарт Токаев может рассчитывать, что это позитивно отразится на экономике.

«Идет административная реформа, меняется роль правительства, снижается роль администрации президента. Фактически, теперь за экономику будет отвечать правительство, а, значит, в этих условиях возрастают и требования к нему. Не думаю, что стоит ждать радикальных перемен, но кого-то все же заменят. А оставшиеся будут об этом помнить», — заметил Журавлев.

Последняя речь Токаева, по словам политолога, посвящена либерализации государственного управления. Он подчеркнул, что речь именно о либерализации институциональной: президент останется первым лицом государства, но подчиненные ему институты перераспределят свои функции.

«Токаев надеется, что в этой ситуации экономика станет более динамичной. Он обвиняет аппарат власти в том, что он слишком много на себя замкнул и создал форму застоя», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначается Роман Скляр. Члены правительства также продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.