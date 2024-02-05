Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначается Роман Скляр. Члены правительства также продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Ранее сообщалось, что решением правительства с 1 марта 2024 года на территории Казахстана будет введена единая часовая зона (UTC +5). До конца февраля в республике сохранятся два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6.