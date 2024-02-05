Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 5 февраля 2024Бывший СССР

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначается Роман Скляр. Члены правительства также продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Ранее сообщалось, что решением правительства с 1 марта 2024 года на территории Казахстана будет введена единая часовая зона (UTC +5). До конца февраля в республике сохранятся два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

      Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

      Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

      Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

      Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

      На Украине заявили о поставках F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

      В одном из городов России отказались отменять концерт Кристины Орбакайте

      Приехавшая в Россию из Словении девушка удивилась ценам на продукты

      Российский депутат предрек плохой конец ветерану СВО из-за поста о мигрантах

      Перспективы роста производства машин в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше