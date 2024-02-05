Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:53, 5 февраля 2024Экономика

Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

DPA: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут 200 компаний и физлиц

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Под действие новых ограничений Евросоюза (ЕС), которые в Брюсселе запланировали ко второй годовщине начала российской спецоперации на Украине, попадет более 200 компаний и физических лиц, включая иностранцев, помогающих «военному и технологическому укреплению России». Об этом сообщает DPA со ссылкой на европейских чиновников.

Указанные меры включают заморозку активов на территории стран ЕС, а также решение по «давно запланированному изъятию доходов от хранения замороженных средств российского Центробанка», говорится в материале.

Впервые о планах запустить 13-й пакет санкций 24 февраля стало известно в середине января. В Bloomberg тогда высказали сомнения, что удастся добиться согласования в эти сроки, поскольку для введения предыдущего набора ограничений потребовались длительные переговоры.

Как уточняет Reuters, Еврокомиссия не планирует включать в указанный пакет новые запреты на импорт товаров и собирается предложить меры, которые вызовут минимальные споры среди членов сообщества, чтобы успеть принять документ к намеченной дате.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Поставки дронов в Российскую армию вырастут

      Такер Карлсон взял интервью у «интересного собеседника» в Москве

      Футболист сборной России заявил о желании играть в Европе

      В ЕС заявили о планах ограничить передвижение российских дипломатов

      На побережье российского города вынесло человеческую ногу

      Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

      Мошенники вымогали деньги у россиян с помощью объявлений по подбору сиделок

      Бывшего начальника российского ИВС осудят за взятку и злоупотребления

      Российские подростки напали на мужчину и отобрали у него портсигар

      Стало известно о наличии бизнеса в России у перевозчика взрывчатки с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше