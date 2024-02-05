Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

DPA: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут 200 компаний и физлиц

Под действие новых ограничений Евросоюза (ЕС), которые в Брюсселе запланировали ко второй годовщине начала российской спецоперации на Украине, попадет более 200 компаний и физических лиц, включая иностранцев, помогающих «военному и технологическому укреплению России». Об этом сообщает DPA со ссылкой на европейских чиновников.

Указанные меры включают заморозку активов на территории стран ЕС, а также решение по «давно запланированному изъятию доходов от хранения замороженных средств российского Центробанка», говорится в материале.

Впервые о планах запустить 13-й пакет санкций 24 февраля стало известно в середине января. В Bloomberg тогда высказали сомнения, что удастся добиться согласования в эти сроки, поскольку для введения предыдущего набора ограничений потребовались длительные переговоры.

Как уточняет Reuters, Еврокомиссия не планирует включать в указанный пакет новые запреты на импорт товаров и собирается предложить меры, которые вызовут минимальные споры среди членов сообщества, чтобы успеть принять документ к намеченной дате.