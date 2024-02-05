Странная деталь на рентгеновском снимке озадачила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником ASpookyWarthog опубликовал на портале свой рентгеновский снимок. Одна необычная деталь на нем озадачила многих комментаторов.

На рентгеновском снимке челюсти, который опубликовал мужчина, можно заметить в районе верхней десны пятно, похожее на человеческое лицо. «Думаю, умений дантиста не хватит, чтобы решить мою проблему!» — пошутил мужчина в подписи к публикации.

В комментариях пользователи признались, что сочли увиденное странным. Многие стали иронизировать над автором поста, в шутку предупреждая, что в его рту живут призраки. «Это же джинн!», «Ричард Никсон, ты ли это?», «Только представьте: вы призрак, который хочет, чтобы его увидели. В конце концов вы появляетесь на рентгеновском снимке и становитесь всего лишь интернет-шуткой», — написали они.

Кто-то из комментаторов увидел в таинственном пятне героя из киносаги «Звездные войны» императора Палпатина. Пользователь же с ником mittenknittin заявил, что в верхней челюсти автора публикации живет Владимир Ленин.

Ранее другой пользователь опубликовал на Reddit фото необычного куска чипсов, который нашел в пачке со снеками. Картофельный ломтик был зеленого цвета. Необычная находка озадачила комментаторов.