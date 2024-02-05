Суд арестовал подозреваемого в расправе над бойцом ММА Магомедом Мутаевым

В Дагестане суд арестовал подозреваемого в расправе над бойцом ММА Мутаевым

В Республике Дагестан суд отправил в СИЗО подозреваемого в расправе над бойцом ММА Магомедом Мутаевым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Надырхана Кадирханова и поместил его на время расследования дела под стражу до 31 марта. По версии следствия, Кадирханов подкараулил бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева у его дома в Махачкале 31 января, после чего восемь раз выстрелил ему в спину из пистолета. Мотивом преступления могла стать месть.

Ранее 5 февраля сообщалось, что 18-летний Надир Кадирханов признал свою вину в совершении преступления.