Подозреваемый в расправе над российским бойцом ММА признал вину

СК: задержанный Кадирханов признал вину в убийстве бойца ММА Мутаева

Задержанный по делу о расправе над бойцом ММА Магомедом Мутаевым 18-летний Надырхан Кадирханов признал вину в преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану.

В ходе проведения следственных действий юноша рассказал сотрудникам СК, где спрятал пистолет и каким образом совершил расправу над потерпевшим.

По предварительным данным, Кадирханов подкараулил бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева у его дома в Махачкале 31 января, после чего восемь раз выстрелил ему в спину из пистолета. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов установили его личность. Подозреваемого задержали в Хасавюртовском районе Дагестана.

