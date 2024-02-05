Подозреваемый в расправе над российским бойцом ММА показал орудие преступления

СК: подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева показал, где спрятал пистолет

Подозреваемый в расправе над 18-летним бойцом ММА Магомедом Мутаевым показал следователям, где спрятал орудие преступления. На месте сотрудниками был найден пистолет, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

Задержанный также показал следователям, каким образом совершил расправу над потерпевшим, и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

18-летнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова задержали по подозрению в расправе над Мутаевым в субботу, 3 февраля. Его обнаружили в Хасавюртовском районе Дагестана.

По предварительным данным, он восемь раз выстрелил из пистолета в бойца смешанных единоборств Fight Nights ночью 31 января. Причиной расправы могла стать месть.