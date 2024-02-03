Подозреваемого в расправе над российским бойцом ММА задержали

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева

Полицейские в Дагестане задержали подозреваемого в расправе над 18-летним воспитанником отца Хабиба Нурмагомедова и бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

18-летнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова обнаружили в Хасавюртовском районе. С места преступления, по данным канала, он скрылся на автомобиле «Лада-Приора».

Злоумышленник подкараулил бойца ММА Мутаева у его дома на улице Гапцахской в Махачкале ночью 31 января и восемь раз выстрелил в него из пистолета. Спортсмена увезли в больницу, но выжить он не смог.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — им оказался 18-летний уроженец Дагестана. По предварительным данным, причиной расправы могла стать месть.