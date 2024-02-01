Установлена личность подозреваемого в расправе над бойцом ММА

В расправе над бойцом ММА Мутаевым заподозрили 18-летнего уроженца Дагестана

По подозрению в расправе над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым в Махачкале разыскивают восемнадцатилетнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

Полиция принимает меры к задержанию подозреваемого, говорится в заявлении ведомства.

Об убийстве спортсмена стало известно ранее 1 февраля. Неизвестный подошел к бойцу со спины возле его дома и несколько раз выстрелил из пистолета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

По данным издания Shot, мотивом могла стать месть. Сообщалось, что ранее Мутаев избил и облил зеленкой Кадирханова за то, что тот распространял слухи о его отце.