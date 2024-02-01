Воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова застрелили в Махачкале. Убийца ждал спортсмена в подъезде

В Махачкале убили бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Мутаев, тренировавшийся у отца Хабиба Нурмагомедова — заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова — был застрелен в Махачкале. На месте происшествия работают правоохранительные органы, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Спортсмена застрелили у подъезда его дома

По данным Mash, нападавший подкараулил бойца у его подъезда и открыл огонь — он выстрелил восемь раз. По другим данным, выстрелов было шесть. Одна из пуль, предположительно, попала в голову, и спортсмен скончался до приезда скорой.

Сообщается, что ранее на Мутаева уже было совершено покушение — тогда нападавший также стрелял из пистолета, но промахнулся.

Смерть бойца подтвердила также промоутерская компания AMC Fight Nights. «Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева!» — говорится в сообщении.

В МВД по Дагестану рассказали, что сообщение о выстрелах у подъезда одного из домов по улице Гапцахской в Махачкале поступило в дежурную часть в 22:30. Отмечается, что личность подозреваемого установлена.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту расправы над спортсменом.

Предполагаемым подозреваемым назвали знакомого спортсмена

Как сообщает Mash, предполагаемым убийцей воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова может быть его 18-летний знакомый. Издание со ссылкой на источники пишет, что несколько полицейских машин выехали в сторону села, где он вырос и может скрываться.

Магомед Мутаев (справа) Фото: @mutaev__97

Поиски подозреваемого также ведутся по всей Махачкале: полицейские патрулируют на улицах, железнодорожном вокзале и в аэропорту. Также перекрыты все дороги на въезд и выезд из города.

Согласно одной из версий, убийство могло быть совершено из мести — сообщается, что Мутаев вместе с друзьями два месяца назад якобы унизил предположительного подозреваемого и облил его зеленкой. После этого тот решил отомстить.