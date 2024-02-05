Техас не согласился с Вашингтоном по вопросу потока мигрантов из Мексики

Губернатор Эбботт: Техас усилит границу с Мексикой из-за вторжения мигрантов

Несмотря на противление федерального центра в лице Вашингтона Техас усилит контроль на границе с Мексикой из-за «вторжения мигрантов» в районах вблизи реки Рио-Гранде. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт, сообщает The New York Times.

«Национальная гвардия Техаса проводит операции по расширению этих усилий [по усилению государственного контроля за границей]. Мы не собираемся ограничиваться [этими заявлениями]. Мы расширяем свою деятельность в других регионах штата, чтобы убедиться, что мы тем самым повышаем уровень сдерживания и запрета нелегального доступа [мигрантов] в Соединенные Штаты», — заявил губернатор в ходе пресс-конференции.

Эбботт также заявил, что Техас тем самым выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией США и поэтому взял на себя «работу по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства».

Обстановка на границе США и Мексики на территории Техаса накалилась во второй половине января, когда власти штата отказались убирать заграждения и колючую проволоку по требованию федеральных властей. Почти все губернаторы-республиканцы высказались в поддержку действий властей Техаса.

Ранее Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов обратились к президенту США Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой.