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15:33, 5 февраля 2024Бывший СССР

Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьера от крупнейшей партии Казахстана

Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьера Казахстана от партии «Аманат»

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьер-министра страны, которую представит крупнейшая партия «Аманат». Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Берик Уали, передает ТАСС.

«Согласно нашей конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат"», — сказал он.

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      Кристина Есикова
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