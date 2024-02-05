Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьера от крупнейшей партии Казахстана

Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьера Казахстана от партии «Аманат»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьер-министра страны, которую представит крупнейшая партия «Аманат». Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Берик Уали, передает ТАСС.

«Согласно нашей конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат"», — сказал он.