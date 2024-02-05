Глава Казахстана Токаев принял отставку правительства с премьером Смаиловым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, отправил правительство страны в отставку. Согласно информации на сайте главы республики, министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: (…) Принять отставку Правительства Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего не известно. Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.

Президент назначит временного исполняющего обязанности премьер-министра страны

Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее он занимал должность первого заместителя премьер-министра.

До Скляра правительство Казахстана возглавлял Алихан Смаилов. Президент назначил его на пост главы кабинета министров после массовых протестов в 2022 году и переназначил в марте 2023 после выборов в нижнюю палату парламента.

30 марта депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) одобрили кандидатуру Смаилова. Тогда ее поддержали 82 парламентария. За день до этого, 29 марта, правительство республики, возглавляемое Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава нижней палаты парламента.

Выборы депутатов палаты состоялись 19 марта. 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат». В парламент также прошли партии «Ауыл» (восемь мест), Respublica и «Ак жол» — по шесть мандатов соответственно. Кроме того, места получили члены Народной партии Казахстана и Общенациональной социал-демократической партии.

В сентябре президент устроил массовые перестановки в кабмине

В начале сентября 2023 года Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. В результате часть членов правительства сменила должности, а некоторые из них лишились работы.

Фото: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС

В рамках перестановок министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой министерства транспорта, министром торговли Токаев назначил Армана Шаккалиева. Главой министерства туризма был назначен Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации — Аида Балаева.

Кроме того, в МВД страны назначен новый глава Ержан Саденов — бывший заместитель руководителя ведомства, во время протестов в Казахстане возглавлявший военную комендатуру Астаны.

Токаев анонсировал кардинальные реформы

19 января стало известно, что в Казахстане «совсем скоро» начнутся реформы, которые сделают экономику страны более устойчивой, прозрачной и динамичной, пообещал Токаев.

Кроме того, президент анонсировал создание инвестиционного климата, отвечающего самым высоким мировым стандартам. По его словам, планы увеличить вдвое объем экономики к 2029 году требуют проведения масштабных реформ.

Помимо этого, Токаев запланировал провести расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за 2023 год. Оно пройдет уже после отставки правительства — в среду, 7 февраля. В ходе встречи, по данным пресс-службы президента страны, будут обозначены основные задачи на предстоящий период.