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09:17, 30 марта 2023Бывший СССР

Токаев переназначил Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Токаев указом назначил Смаилова на пост премьер-министра страны
Алихан Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому на пост премьер-министра республики был назначен Алихан Смаилов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — сказано в указе.

Утром 30 марта депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) одобрили кандидатуру Смаилова. Ее поддержали 82 парламентария. Правительство республики, возглавляемое Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава нижней палаты парламента 29 марта. Сообщалось, что выборы депутатов мажилиса Казахстана состоялись 19 марта, 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат».

В тот же день Токаев заявил о возможности предложить кандидатуру премьер-министра страны. По его словам, это может сделать партия «Аманат», получившая большинство мандатов в новом составе мажилиса.

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Кристина Есикова
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