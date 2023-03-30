Нижняя палата парламента Казахстана одобрила кандидатуру премьера

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра

Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) одобрили кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

«За кандидатуру Алихана Смаилова проголосовали 82 депутата, против — 7, воздержались – 8», — сказал председатель мажилиса и партии «Аманат» Ерлан Кошанов.

Ранее правительство республики, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава нижней палаты парламента. Сообщалось, что выборы депутатов мажилиса Казахстана состоялись 19 марта, 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат». Также прошли партии «Ауыл» (восемь мест), Respublica и «Ак жол» — по шесть мандатов, соответственно.

Позднее партия «Аманат» предложила кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра страны. О возможности выступить с таким предложением 29 марта рассказал глава государства.