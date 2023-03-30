Партия «Аманат» предложила кандидатуру премьера Казахстана

Партия «Аманат» предложила кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

Крупнейшая в Казахстане партия «Аманат» предложила кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Президенту от партии "Аманат" была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность премьер-министра», — сказано в сообщении.

Как отмечается, глава государства принял председателя мажилиса (нижняя палата парламента) и партии «Аманат» Ерлана Кошанова. Уточняется, что согласно законодательству Казахстана, Токаев в ближайшее время обсудит кандидатуру Смаилова с партийными руководителями фракций в мажилисе.

Ранее правительство республики, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава нижней палаты парламента. Сообщалось, что выборы депутатов мажилиса Казахстана состоялись 19 марта, 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат». Также прошли партии «Ауыл» (восемь мест), Respublica и «Ак жол» — по шесть мандатов, соответственно.