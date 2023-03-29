Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана во главе со Смаиловым сложило полномочия перед новым мажилисом

Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава мажилиса — нижней палаты парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Согласно конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед новым избранным мажилисом. Выборы депутатов палаты состоялись 19 марта, 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат». В парламент также прошла партия «Ауыл» (восемь мест), Respublica и «Ак жол» — по шесть мандатов, соответственно. Также места получили Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре).

Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся в качестве самовыдвиженцев. В среду парламентарии нового созыва соберутся на первое заседание.

Ранее Токаев заявил о продолжении политических перемен в Казахстане. «Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», — подчеркнул он.