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08:22, 29 марта 2023Бывший СССР

Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана во главе со Смаиловым сложило полномочия перед новым мажилисом
Алихан Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку на фоне избрания нового состава мажилиса — нижней палаты парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Согласно конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед новым избранным мажилисом. Выборы депутатов палаты состоялись 19 марта, 62 из 98 мест получила крупнейшая партия «Аманат». В парламент также прошла партия «Ауыл» (восемь мест), Respublica и «Ак жол» — по шесть мандатов, соответственно. Также места получили Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре).

Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся в качестве самовыдвиженцев. В среду парламентарии нового созыва соберутся на первое заседание.

Ранее Токаев заявил о продолжении политических перемен в Казахстане. «Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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