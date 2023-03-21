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10:07, 21 марта 2023Бывший СССР

Токаев заявил о продолжении политических перемен в Казахстане

Президент Токаев: выборы в мажилис стали продолжением политических перемен в Казахстане

Фото: Reuters

Прошедшие в Казахстане выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) являются достойным продолжением и серьезным шагом в продвижении масштабных политических перемен в республике. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на праздничном мероприятии по случаю празднования Наурыза (праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю — прим. «Ленты.ру»), передает портал Tengrinews.

По его словам, с прошедшими выборами в политическом развитии Казахстана «началась новая веха», а обновленная политическая система «придаст мощный импульс развитию государства».

«Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», — отметил глава республики.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана сообщили, что, по предварительным данным, лидером на выборах в мажилис стала крупнейшая в стране партия «Аманат», набравшая 53,9 процента голосов избирателей. Как уточнили в ЦИК, всего по результатам голосования в нижнюю палату парламента проходят шесть партий.

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Георгий Нестеров
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