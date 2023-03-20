В ЦИК назвали лидирующую на выборах в Казахстане партию

Глава ЦИК Казахстана: на выборах в мажилис лидирует партия «Аманат» с 53,9% голосов

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, лидером на выборах в мажилис (нижнюю палату парламента республики) стала крупнейшая в стране партия «Аманат», набравшая 53,9 процента голосов избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров, передает портал informburo.kz.

По данным Центризбиркома, всего в мажилис проходят шесть партий. Пятипроцентный порог также удалось преодолеть народно-демократической партии «Ауыл» (набравшей 10,9 процента голосов), партии Respublica (8,59 процента), Народной партии Казахстана (6,8 процента), демократической партии Казахстана «Ак жол» (8,41 процента) и Общенациональной социал-демократической партии (5,2 процента).

19 марта в 18:00 по московскому времени в Казахстане закончилось голосование на внеочередных выборах депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). По итогам голосования по партийным спискам будут распределены 69 депутатских мандатов, еще 29 мест в одномандатных мажоритарных избирательных округах займут как представители партий, так и самовыдвиженцы.