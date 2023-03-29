Токаев заявил о возможности партии «Аманат» предложить кандидатуру премьера

Президент Казахстана Токаев: партия «Аманат» может предложить кандидатуру премьер-министра

Крупнейшая в Казахстане партия «Аманат», получившая большинство мандатов в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента республики), может предложить кандидатуру премьер-министра страны президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил глава государства, передает ТАСС.

«Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность», — сказал он. Токаев отметил, что это является подтверждением формулы «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

Как утверждает политик, новое правительство должно провести несколько социально-экономических реформ. Он предложил политическим партиям создать кадровый резерв. Лидер Казахстана уточнил, что в будущем целесообразно рассмотреть привлечение представителей разных политических объединений на руководящие посты в правительстве и местных администрациях (акиматах). По словам Токаева, это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью.