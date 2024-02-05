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14:27, 5 февраля 2024Экономика

Товарооборот России и Бразилии рекордно вырос

Посол Соарес: товарооборот РФ и Бразилии достиг рекордных $11 млрд в 2023 году

Фото: Paulo Prada / Reuters

По итогам 2023 года товарооборот России и Бразилии вырос до рекордной отметки в 11 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Его слова приводит «Прайм».

Ключевыми видами продукции из России для Бразилии стали удобрения и дизельное топливо. Главными экспортными категориями бразильского экспорта оказались продукты питания, говядина, мясо птицы и кофе, уточнил посол.

При это он отметил, что Бразилия рассчитывает увеличить объемы поставляемой на российский рынок продукции в обозримом будущем. «Мы хотим больше усилить взаимодополняемость наших стран Мы уверены, что эта динамика принесет взаимную пользу Бразилии и России», — заключил Соарес.

Предыдущий рекорд был установлен по итогам 2022 года, когда товарооборот двух стран достиг порядка 10 миллиардов долларов. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил около миллиарда долларов. Подобной динамике во многом поспособствовал резкий рост экспорта российских нефтепродуктов.

Так, в конце января газета Financial Times со ссылкой на данные Kpler сообщала, что в 2023 году суммарные поставки российского дизельного топлива в Бразилию выросли примерно в 60 раз и достиг уровня в 6,1 миллиона тонн. Кроме того, за этот период более чем в пять раз выросли доходы от продажи российского мазута в Бразилию.

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