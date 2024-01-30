Поставки нефтепродуктов из России в одну страну взлетели

Kpler: поставки дизельного топлива из РФ в Бразилию выросли в 60 раз в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные поставки российского дизельного топлива в Бразилию выросли примерно в 60 раз в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 6,1 миллиона тонн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Для сравнения, в 2022 году Бразилия импортировала 101 тысячу тонн российского дизеля. В итоге доходы от продажи в латиноамериканскую страну этого вида российских нефтепродуктов выросли более чем в 46 раз — с 95 миллионов долларов в 2022-м до 4,5 миллиарда в 2023-м.

За 12 месяцев также значительно выросли доходы РФ от продажи мазута на бразильский рынок. В 2023 году латиноамериканская страна заплатила российским поставщикам за доставку этого вида нефтепродуктов в общей сложности 5,3 миллиарда долларов, хотя в 2022-м показатель находился на уровне в 1,1 миллиарда (прирост почти в 5 раз).

Значительный рост импорта нефтепродуктов позволил Бразилии войти в топ-5 главных торговых партнеров России. По итогам 2023 года латиноамериканская страна увеличила закупки российских товаров на 27 процентов, до 10 миллиардов долларов в денежном выражении. Однако по этому показателю Россия более чем в 5 раз отстала от Китая, который за этот период времени нарастил экспорт в Бразилию до 53,2 миллиарда долларов.