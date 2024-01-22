Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:46, 22 января 2024Экономика

Россия рекордно увеличила поставки в одну страну

Бразилия увеличила импорт из России на 27 % и ввезла товаров на $10 млрд

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2023 году Бразилия на 27 процентов увеличила импорт из России, которая вошла в топ-пять ее торговых партнеров. О рекордных поставках в страну сообщает Brasil 247.

По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), поставки российской продукции в Бразилию увеличились до 10 миллиардов долларов. Лидером в поставках остался Китай, который занимает 12,5 процента рынка и за год продал в страну товаров на 53,2 миллиарда долларов. На втором месте — США, чьи поставки снизились на 25 процентов, однако составили 38 миллиардов долларов.

Ввоз из Германии вырос на три процента, до 13,1 миллиарда долларов, а из Аргентины — снизился на восемь процентов, до 12 миллиардов долларов. Также в десятку крупнейших поставщиков вошли Индия (6,9 миллиарда долларов, минус 22 процента за год), Италия (5,9 миллиарда долларов, плюс 5 процентов за год), Мексика (5,54 миллиарда долларов, плюс 5 процентов), Франция и Япония.

За год поставки товаров из-за рубежа в Бразилию снизились на 12 процентов, до 240,8 миллиарда долларов евро, а экспорт вырос на 2 процента, до 339,7 миллиарда долларов. В результате профицит торгового баланса страны достиг рекордной отметки в 98,9 миллиарда долларов.

В декабре 2023 года товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое на фоне рекордных поставок нефтепродуктов. За месяц объем торговли впервые увеличился до рекордных 1,6 миллиарда долларов (рост в 1,8 раза). При этом Бразилия закупила у России товаров на 1,5 миллиарда долларов, что стало максимальным объемом за всю современную историю.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО

      В Германии заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ

      Научная журналистка Ася Казанцева покинула Россию

      Бастрыкин заинтересовался инцидентом с выбросившей кота Твикса проводницей

      В Курске ответили на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Польша отказалась от иска против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

      Россиянам раскрыли эффективные способы избавиться от пивного живота

      Американский боксер отказался от боя с Тимом Цзю

      Задержание Блиновской в зале суда попало на видео

      Более 300 наемников из Франции прибыли на Украину с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше