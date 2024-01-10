Товарооборот России и Бразилии вырос до рекордных 1,6 млрд долларов в декабре

В декабре 2023 года товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое на фоне рекордных поставок нефтепродуктов из РФ. Об этом со ссылкой на данные бразильской статслужбы пишет РИА Новости.

За месяц объем торговли впервые достиг рекордной отметки в 1,6 миллиарда долларов (рост в 1,8 раза). При этом Бразилия закупила у России товаров на 1,5 миллиарда долларов, что стало максимальным объемом за всю современную историю.

На нефтепродукты пришлись в декабре 1,14 миллиарда долларов товарооборота двух стран, а Россия стала крупнейшим их поставщиком в Бразилию по итогам последнего месяца года (1,5 миллиона тонн). В тройку также вошли США (413,5 тысячи тонн) и Нидерланды (108,6 тысячи тонн).

Кроме того, из РФ Бразилия импортировала удобрения (304,4 миллиона долларов), железо и сталь (14 миллионов долларов) и уран (10 миллионов долларов). При этом экспорт из Бразилии в Россию упал на 17 процентов, до 63,6 миллиона долларов, а основными поставляемыми товарами стали мясо, кофе и арахис.

Ранее стало известно, что Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Уточняется, что при этом власти страны пока не собираются поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.