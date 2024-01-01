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01:42, 1 января 2024Экономика

Бразилия присоединилась к ОПЕК+

Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+

Фото: Bruno Domingos / Reuters

Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что при этом власти страны пока не собираются поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что страна стремится участвовать в ОПЕК+ только в качестве наблюдателя и никогда не присоединится к альянсу в качестве полноправного члена. О вступлении Бразилии стало известно в ноябре 2023 года.

Сейчас в альянс входят 23 страны, включая крупнейших производителей — Россию и Саудовскую Аравию. Основной целью работы ОПЕК+ является защита интересов стран-участниц. Бюджеты этих стран в большей степени формируются за счет добычи нефти, ее экспорта, поэтому главным вопросом для организации стал контроль цен на мировом нефтяном рынке.

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      Юлия Мискевич
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