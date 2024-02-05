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12:38, 5 февраля 2024Мир

Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину

Экс-президент США Трамп заявил, что ему очень нравится лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп признался в том, что испытывает симпатию к китайскому лидеру Си Цзиньпину. При этом, напоминает Politico, он намерен ввести высокие пошлины на китайские товары в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

«Послушайте, я хочу, чтобы Китай преуспел, правда хочу. Мне очень нравится президент Си, он был для меня очень хорошим другом во время моего [президентского] срока», — заявил Трамп во время интервью Fox News.

На вопрос, планирует ли экс-президент возобновлять торговую войну с КНР, он ответил отрицательно.

Несмотря на это заявление, ранее стало известно о планах Трампа ввести превышающую 60 процентов пошлину на весь китайский импорт в случае победы на президентских выборах.

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      Лина Пивоварова
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