Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину

Экс-президент США Трамп заявил, что ему очень нравится лидер КНР Си Цзиньпин

Бывший президент США Дональд Трамп признался в том, что испытывает симпатию к китайскому лидеру Си Цзиньпину. При этом, напоминает Politico, он намерен ввести высокие пошлины на китайские товары в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

«Послушайте, я хочу, чтобы Китай преуспел, правда хочу. Мне очень нравится президент Си, он был для меня очень хорошим другом во время моего [президентского] срока», — заявил Трамп во время интервью Fox News.

На вопрос, планирует ли экс-президент возобновлять торговую войну с КНР, он ответил отрицательно.

Несмотря на это заявление, ранее стало известно о планах Трампа ввести превышающую 60 процентов пошлину на весь китайский импорт в случае победы на президентских выборах.